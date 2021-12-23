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Spor

İtalya Serie B'de maçlar koronavirüs nedeniyle ertelendi

İtalya Serie B'de 19. ve 20. haftasında oynanması gereken müsabakalar, takımlarda artan Kovid-19 vakaları sebebiyle ertelendi.

AA23 Aralık 2021 Perşembe 18:03 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 18:03
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Serie B yönetimi, 26 ve 29 Aralık tarihlerinde oynanması planlanan 19 ve 20'inci hafta maçlarının, Serie B takımlarında oynayan futbolcular arasında artan Kovid-19 vakaları sebebiyle ertelenmesine karar verdi.

Söz konusu karşılaşmaların ocak ayı içerisinde oynanacağı belirtildi.

Corriere dello Sport gazetesi, özellikle Ascoli, Pordenone, Monza, Lecce, Pisa, Como, Vicenza ve Spal takımlarında çok sayıda Kovid-19 vakası olduğunu yazdı.

Son haftalarda Kovid-19 vakalarının hızlı şekilde yükseldiği İtalya'da hükümet, salgının yayılmasını önlemeye yönelik yeni tedbirleri değerlendirmeye başladı.

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