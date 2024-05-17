İtalya set vermeden galip geldi!

Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta İtalya, Bulgaristan'ı 3-0 yendi.
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi organizasyonunun Antalya etabındaki ilk hafta mücadelesinde İtalya ile Bulgaristan karşılaştı.
Müsabakadan 3-0 üstünlükle ayrılan İtalya, Milletler Ligi'nde 14 Mayıs'taki ilk maçında Polonya'ya 3-0 yenilmiş, dün oynadığı ikinci karşılaşmasında Almanya'yı 3-1 yenmişti.
İtalya, yarın "Filenin Sultanları" ile saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.
Milletler Ligi'ndeki ilk maçında 14 Mayıs'ta Hollanda'ya, ikinci karşılaşmasında dün Japonya'ya 3-0'lık skorlarla mağlup olan Bulgaristan ise dördüncü mücadelesine yarın saat 17.00'de Fransa karşısında çıkacak.
Salon: Antalya
Hakemler: Vladimir Simonovic (İsviçre), Erdal Akıncı
İtalya: Cambi, Nervini, Bonifacio, Antropova, Bosetti, Akrari (Spirito, Fersino, Omoruyi)
Bulgaristan: Yordanova, Saykova, Stoyanova, Paskova, Krivoshiyska, Barakova (Becheva, Dudova, Pashkuleva, Guncheva, Todorova, Rachkovska)
Setler: 25-11, 25-22, 25-19
Süre: 73 dakika (18, 27, 28)