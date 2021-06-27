İtalya son nefeste çeyrek finalde

27 Haziran 2021 Pazar 00:48 - Güncelleme: 27 Haziran 2021 Pazar 00:48

EURO 2020'de A Milli Takımımız ile aynı grupta yer alan İtalya, A Grubu'nu adeta domine etmiş ve 3 maçta topladığı 9 puanla ciddi favori olmuştu. Roberto Mancini yönetimindeki takım, son 16 turu aşamasında Avusturya karşısında zorlandı. Normal süresi golsüz biten maçı Chiesa ve Pessina'nın golleriyle 2-1 kazanan İtalya, çeyrek finale çıktı.

İtalyanlar, uzatmada yediği golle uzun süredir devam eden gol yememe serisini yitirdi ama 47 yıllık rekoru da geliştirmeyi başardı. İtalya aynı zamanda tarihinin en uzun yenilmezlik serisine ulaştı.