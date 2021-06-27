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Spor

İtalya son nefeste çeyrek finalde

EURO 2020 son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelen İtalya uzatmalara giden maçta 2-1'lik galibiyetle adını çeyrek finale yazdırdı.

27 Haziran 2021 Pazar 00:48 - Güncelleme: 27 Haziran 2021 Pazar 00:48
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EURO 2020'de A Milli Takımımız ile aynı grupta yer alan İtalya, A Grubu'nu adeta domine etmiş ve 3 maçta topladığı 9 puanla ciddi favori olmuştu. Roberto Mancini yönetimindeki takım, son 16 turu aşamasında Avusturya karşısında zorlandı. Normal süresi golsüz biten maçı Chiesa ve Pessina'nın golleriyle 2-1 kazanan İtalya, çeyrek finale çıktı.

İtalyanlar, uzatmada yediği golle uzun süredir devam eden gol yememe serisini yitirdi ama 47 yıllık rekoru da geliştirmeyi başardı. İtalya aynı zamanda tarihinin en uzun yenilmezlik serisine ulaştı.

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