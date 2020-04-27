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Spor

İtalya'da antrenmanlara başlama tarihi netleşti

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, dün gece yaptığı açıklamada takımların 18 Mayıs'ta antrenmanlara başlamasına izin verileceğini söyledi.

IHA27 Nisan 2020 Pazartesi 10:57 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 10:57
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Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı Avrupa ülkesi olan İtalya’da Başbakan Giuseppe Conte, spor dünyasını ilgilendiren önemli açıklamalar yaptı. Conte, takım sporları yapan kulüplerin 18 Mayıs’tan itibaren antrenmanlara başlamasına izin verileceğini belirtti. Conte’nin açıklamasının ardından 9 Mart’tan bu yana oynanmayan Serie A’nın haziran ayında başlamasının da mümkün olduğu ifade edildi. Ayrıca bireysel sporlarda mücadele eden sporcuların da 4 Mayıs’tan itibaren çalışmalara başlayacağı açıklandı.

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