İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mart 2024 Salı / 3 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST100
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İtalya'da çarpıcı açıklama: Oyuncularım şike yapıyor
Spor

İtalya'da çarpıcı açıklama: Oyuncularım şike yapıyor

İtalya Serie B'de topladığı 21 puanla ligin son sırasında Lecco'da başkan Paolo Di Nunnu, oyuncularının şike yaptığından şüphelendiğini ve telefonlarının inceleme altına alınması gerektiğini söyledi.

12 Mart 2024 Salı 21:39 - Güncelleme:
İtalya'da çarpıcı açıklama: Oyuncularım şike yapıyor
ABONE OL

İtalya Serie B'de topladığı 21 puanla ligin son sırasında bulunan Lecco kulübünde flaş bir iddia ortaya atıldı.

Kulübün başkanı Paolo Di Nunno, oyuncularının şike yaptığından şüphelendiğini ve telefonlarının inceleme altına alınması gerektiğini söyledi.

'TELEFONLARI İNCELENSİN'

Di Nunno yaptığı açıklamada son 10 maçta 9 yenilgi 1 beraberlik alındığını söyleyerek, 'Sonuçlar pek önemli değil çünkü artık küme düşmeye mahkumuz. Daha ziyade beni endişelendiren başka bir gerçek var ki, bugün hala maçlar satılıyor ve şike yapılıyor. Futbolcularımın tuhaf hareketlerinden korkuyorum. Umarım herkesin telefonlarını incelerler" dedi.

OYUNCULARDAN YANIT GELDİ

Başkan Di Nunno'nun açıklamalarından sonra Lecco forması giyen oyuncular resmi kanallar aracılığıyla kulübün başkanına cevap verdi.

Yapılan açıklamada, 'Hiç kimse sahaya olan bağlılığımızı ve şeffaflığımızı sorgulamamalı ve sorgulamayacaktır. Bu nedenle Başkanımızın itibarımızı zedeleyen, takımın her bir üyesinin yaptığı çalışmaları ve bir bütün olarak kulübümüzün imajını zedeleyen sözlerini kesinlikle reddediyoruz. Takımımız birlik içindedir ve birçokları için imkansız görünen bir kurtuluşun peşinde koşmaya devam edecektir. giydiğimiz formayı her zaman onurlandırabileceğimizden emin olarak takımımızın, şehrimizin ve taraftarlarımızın onurunu savunmaya azami kararlılıkla devam etmeye kararlıdır. Son dakikaya kadar mücadele!' ifadeleri kullanıldı.

  • lecco
  • başkan
  • şike

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.