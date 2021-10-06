star.com.tr 6 Ekim 2021 Çarşamba 20:52 - Güncelleme: 6 Ekim 2021 Çarşamba 20:52

Şampiyonlar Ligi'nde Milan-Atletico Madrid maçını yöneten Cüneyt Çakır ve ekibi maçtaki kararlarıyla Milan cephesinden tepki almış hatta İtalyanlar Cüneyt Çakır'ı UEFA'ya şikayet etmişti. Bugün açıklanan kararda Cüneyt Çakır ve ekibi 2022 Dünya Kupası grup eleme maçında oynanacak Almanya-Romanya maçına atandı. Bu kararın ardından ise İtalyanlar büyük tepki gösterdi.

"UEFA, CÜNEYT ÇAKIR'I DURDURMUYOR"

'UEFA Cüneyt Çakır'ı durdurmuyor' başlığıyla çıkan Eurosport.it sitesi, "Milan-Atletico Madrid maçında yapılan ciddi hataların ardından Cüneyt Çakır'a uzaklaştırma cezası verilmedi." dedi. 8 Ekim Cuma günü yapılması planlanan Almanya-Romanya maçı için tek değişiklik ise VAR'da yapıldı. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Milan-Atletico Madrid maçında görev yapan Abdülkadir Bitigen bu maçta görevlendirilmezken aynı maçta AVAR görevini yapan Mete Kalkavan Almanya-Romanya maçında VAR'a verildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Çakır'ın görev aldığı Hırvatistan-İspanya karşılaşmasıyla tarihe geçtiği belirtildi.

CÜNEYT ÇAKIR TARİHE GEÇMİŞTİ

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) İspanya ile Hırvatistan arasında oynanan son 16 turu müsabakasında görev yapan Cüneyt Çakır, turnuva tarihinde en çok maç yöneten hakem olmuştu. FIFA kokartlı Türk hakemin 56'sı A Milli takımlar düzeyinde olmak üzere 200'e yakın uluslararası müsabakayı yönettiği ifade edilmişti.

Cüneyt Çakır'ın ayrıca EURO 2012'de İspanya ile İtalya arasında oynanan finalde, EURO 2020'de ise grup aşamasındaki İngiltere-İskoçya maçında dördüncü hakem olarak görev yapmıştı.