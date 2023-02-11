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Spor

İtalya'da depremde hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunulacak

İtalya Futbol Federasyonu, ülkedeki lig karşılaşmalarından önce Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

AA11 Şubat 2023 Cumartesi 17:57 - Güncelleme:
İtalya'da depremde hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunulacak
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İtalya'daki lig maçlarında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı "asrın felaketi"nde hayatını kaybedenler anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

İtalya Futbol Federasyonundan (FIGC) yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına bu hafta sonu oynanacak futbol müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı bildirdi.

FIGC Başkanı Gabriele Gravina, açıklamada, "Futbol dünyası, depremde yaşamını yitirenlerin etrafında toplanıyor. Bu kimsenin kayıtsız kalamayacağı bir trajedi." ifadelerini kullandı.

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