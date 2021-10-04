İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu! ''İstikrarlı değil''

Star.com.tr 4 Ekim 2021 Pazartesi 11:21 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 11:21

İtalya'da Milan'dan Inter'e transfer olarak geçtiğimiz yaza damgasını vuran milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yeni takımındaki performansıyla eleştirilerin hedefi olmaya devam ediyor.

Napoli'nin eski futbolcusu Dario Marcolin, Hakan'ın Serie A'nın ilk haftasında oynanan ve 4-0 Inter'in galibiyetiyle sona eren Genoa maçında güçlü bir izlenim bıraktığını ancak sonraki haftalardaki performansının yetersiz olduğunu dile getirdi.

"HAKAN ÇALHANOĞLU İSTİKRARLI DEĞİL"

İtalyan yayıncı kuruluş DAZN'ye konuşan Marcolin, Çalhanoğlu'nun sezonun ilk maçında 1 gol ve 1 asistle oynadığını hatırlatarak, "Çalhanoğlu Genoa maçında neler yapabileceğini göstermişti. Ancak sonraki maçlarda aynı seviyede oynayamadı. Takımını pasla ileriye doğru götürmek istedi ama bunu istikrarlı bir şekilde gerçekleştiremedi" ifadelerini kullandı.

"INZAGHI, ÇALHANOĞLU ARACILIĞIYLA OYUNU KURMAK İSTİYOR AMA..."

Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi'nin, Türk orta saha oyuncusunun yeteneklerini en iyi şekilde kullanmaya çalıştığını vurgulayan İtalyan futbol adamı, buna rağmen şu ana kadar olumlu sonuç alamadığını belirtti. Marcolin "Inzaghi Hakan Çalhanoğlu aracılığıyla oyunu kurmak ve hücum hattını hareketlendirmek istiyor. Çalhanoğlu ilk maçta bu konuda iyi işler çıkardı ancak sonraki maçlarda idare etti." yorumunu yaptı.

8 MAÇTA 1 GOL, 2 ASİST

Hakan Çalhanoğlu bu sezon Inter formasıyla 8 resmi maça çıktı. 429 dakika sahada kalan milli futbolcu 1 gol atarken, 2 de asist yaptı. Çalhanoğlu, son olarak takımının Serie A'da hafta sonu oynadığı ve 2-1 kazandığı Sassuolu maçına ilk 11'de başlamış ancak 57. dakikada oyundan alınmıştı.