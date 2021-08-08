Star.com.tr 8 Ağustos 2021 Pazar 20:05 - Güncelleme: 8 Ağustos 2021 Pazar 20:05

İtalya Serie A'da Juventus'tan ayrılarak Atalanta'ya transfer olan milli futbolcu Merih Demiral takımının hazırlık maçında ilk kez forma giydi. İngiliz ekibi West Ham United ile karşı karşıya gelen Atalanta maçtan 2-0 mağlup ayrıldı. Karşılaşmada Merih Demiral'da forma giydi ve büyük takdir topladı.

GIAN PIERO GASPERINI'DEN MERİH DEMİRAL'A ÖVGÜLER



Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini milli yıldızımız Merih Demiral'a övgüler dizdi. West Ham United karşısında ilk kez Atalanta forması giyen Merih için kulübün resmi sitesine açıklamalarda bulundu. Gasperini, "İyi bir test maçıydı bizim için. Neler yapabileceğimiz konusunda doğru analizler yaparak eksiklerimizi gördük. Musso ve Merih Demiral'dan çok memnunum. Antrenmana ancak Pazartesi günü başladık, biraz geç kaldık, İyileşir iyileşmez hepimiz iyi olacağız." diye konuştu.

MERİH DEMİRAL BÜYÜK İŞ BAŞARDI



Gasperini sözlerine şu şekilde devam etti:



"Evet, Çarşamba günü bir maç oynayacağız, ardından da cumartesi günü Juventus ile karşı karşıya geleceğiz. Yeni sezonda rekabetçi olmamız gerekiyor. Oyun olarak skoru halledebileceğimizi düşünüyorum. Luca Percassi çok aktif, çok büyük işler başardı, bu da Merih Demiral'ın gösterdiği performansa bağlıydı. Romero gibi önemli bir parçayı değiştirmek kolay değil. Piyasada belki birkaç hafta önce düşünmediğiniz beklenmedik olaylar olabilir, ama onu parçada görüyorum, birçok iyi fikirle, bazılarını gerçekleştirmeyi umuyoruz "

MERİH DEMİRAL SORUSUNA...



Gasperini: "İyi yaptı, ama Musso da başarılıydı. Onlar zaten seçilmiş oyuncular, seviyeli bir rakibe tutunma konusunda iyi bir yeteneğe sahipler. Bu iyiye işaret, tam bir uygulama ve kullanılabilirliğe ihtiyacımız olduğu açık. Her ikisi de bize iyi bir şeyler verecek."