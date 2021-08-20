Star.com.tr 20 Ağustos 2021 Cuma 20:57 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 20:58

İtalya Serie A'da Juventus'tan Atalanta'ya transfer olan milli savunmacı Merih Demiral Serie A'da ilk sezon karşılaşmasına çıkmaya hazırlanıyor. Torino deplasmanında sezonu açacak olan Atalanta'da teknik direktör Gian Piero Gasperini maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Gasperini toplantıda Merih Demiral'a da övgüler dizdi.

"MERİH DEMİRAL SEÇİLMİŞ BİR OYUNCU"



Basın toplantısında Torino maçı öncesi Merih Demiral'in durumunu soran İtalyan gazeteciler Gasperini'den şu cevabı aldı: "Merih, seçilmiş bir oyuncu ve iyi özellikleri var. Maç oynayarak daha iyi olacak. Romero'nun yerine geçme ihtiyacı doğduğu andan itibaren Percassi'nin iyi bir operasyon yaptığına inanıyorum. Sattığım için üzgünüm. Ancak Romero adına ve başardıklarından dolayı da mutluyum. Kulübün veya oyuncuların önüne asla çıkmayacağım." Geçtiğimiz sezon Atalanta forması giyen Cristian Gabriel Romero Tottenham'a transfer oldu. Merih, Romero'nun ayrılması üzerine Atalanta'ya transfer olmuştu.

MERİH DEMİRAL TORINO'YA KARŞI İLK 11'DE

Teknik direktör Gasperini milli futbolcu Merih Demiral'in Torino'ya karşı ilk 11'de başlayacağını söyledi. 1998 doğumlu defans oyuncusu maçta defansın ortasında görev alacak. Sağda Djimsiti olacak, solda ise Palomino oynayacak.