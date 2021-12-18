Star.com.tr 18 Aralık 2021 Cumartesi 11:38 - Güncelleme: 18 Aralık 2021 Cumartesi 11:40

Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, İtalya Serie A'nın 18. haftasında Salernitana'ya konuk oldu. Arechi Stadı'nda oynanan maçtan misafir takım 5-0 galip ayrıldı.

Inter'e farklı deplasman galibiyetini getiren golleri 11. dakikada Ivan Perisic, 33. dakikada Denzel Dumfries, 51. dakikada Alexis Sanchez, 77. dakikada Lautaro Martinez e 87. dakikada Roberto Gagliardini kaydetti.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NA 8 PUAN

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı ve 2 asist yaparak karşılaşmanın yıldızı oldu. İtalyan basını Hakan'a 7,5 ile 8 arasında değişen yüksek puanlar verirken, milli futbolcumuz hakkında övgü dolu yorumlarda bulundu.

İşte İtalyan basınının Hakan Çalhanoğlu'nun Salernitana maçındaki performansıyla ilgili yorumları:

"ÇALHANOĞLU CEZA SAHASINA YAĞMUR GİBİ ALTIN KÜLÇELERİ GÖNDERİYOR"

Calcio Mercato: "O minik ayağıyla sanki yağmur yağıyormuş gibi rakip ceza sahasına altın külçeleri gönderiyor. Ve hemen 11. dakikada Perisic maçın kilidini açmak için bu külçelerden birini hazır buldu. Alexis Sanchez ile paslaşması sonrasında Şilili skoru 3-0'a getirdi. Takım arkadaşı Barella gibi bu sezon 8 asist yaptı." (8 puan)

"KORNERLERİ KİTLE İMHA SİLAHI GİBİ"

Passione Inter: "Hakan Çalhanoğlu'ndan iki asist daha... Bunu sayısız kere tekrarladı. Türk futbolcu için olağanüstü bir dönem, muhtemelen kariyerinin en iyisi. Kornerleri artık bir kitle imha silahı haline geldi. Inter'in kornerleri penaltı vuruşlarından daha korkutucu durumda. Alexis Sanchez'e yaptığı asist birinci sınıf muhteşem bir çikolata gibi! Artık oyunda sansasyonel bir güven kazandı." (7,5 puan)

"HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN KÖŞE VURUŞLARI ACI VERİYOR"

Tuttoomercatoweb: "Hakan Çalhanoğlu'nun köşe vuruşları rakipler için acı oluyor: Perisic'in golü, Dzeko ve Dumfries neredeyse atacağı kafa golleri... Form durumu taşmış vaziyette ve kendinden emin. Ayrıca Alexis Sanchez'e de bir asist yaptı." (7,5 puan)

16 MAÇTA 6 GOL, 8 ASİST

Inter'in orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, bu sezon 16 kez forma giydiği Serie A'da 6 gol atarken, 8 de asist yaptı