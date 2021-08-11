Star.com.tr 11 Ağustos 2021 Çarşamba 21:01 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 21:01

İtalya Serie A'da Inter ile olan sözleşmesini fesheden Radja Nainggolan için başta Beşiktaş olmak üzere geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Cagliari de devreye girmişti. Radja Nainggolan dün Inter ile feshinden sonra Cagliari'den gelen teklif karşısında hayal kırıklığına uğradı. Serie A ekibi ekonomik kriz nedeniyle Nainggolan'ın istediği maaşı teklif edemedi.

1.2 MİLYON EURO YILLIK ÜCRET



Cagliari spor direktörü yıldız orta saha oyuncusu Nainggolan'a 1.2 milyon değerinde iki yıllık bir anlaşma teklif etti. İtalyan medyasına göre ise Nainggolan teklif edilen maaş karşılığında şaşkınlığa uğradı.

BEŞİKTAŞ DEVREDE

Nainggolan'a yapılan bu teklifin ardından hem Beşiktaş hem de Antwerp için şans doğdu. Oyuncu ile hala görüşmelerini sürdüren iki takım da oyuncuya , Cagliari'den daha yüksek maaş vermeye sundu.

Nainggolan geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Cagliari'de 22 maça çıktı. Belçikalı orta saha 22 maçta 1 gollük performans gösterdi.