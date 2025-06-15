Leroy Sane transferiyle Türkiye ve Avrupa'da büyük ses getiren Galatasaray, Victor Osimhen'i de bitirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Hem yıldız golcü hem de Napoli ile temaslarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, başarılı oyuncuyu kendi tarafına çekmeyi başardı. Öyle ki Victor Osimhen, Cim-Bom için kulübüne rest çekti. Napoli'de günlük yayınlanan II Mattino adlı gazetede transferle ilgili şu ifadeler kullanıldı: "Osimhen'in stratejisi ortaya çıktı: Galatasaray'a gitmek ve Napoli'ye daha az para kazandırmak. Yıldız oyuncu Türk kulübünde forma giymeye devam etmek istiyor.

İTALYA'DA ASLA KALMAYACAK

26 yaşındaki forvet, Galatasaray'da kalmak için bastırıyor. Napoli Başkanı De Laurentiis'in onu 45-50 milyon euro bedelle satmasını umuyor. Zira 1 yıl sonra sözleşmesi sona erecek ve serbest futbolcu statüsüne geçecek. Laurentiis'in Serie A içi bir transfere sıcak bakması ise zor; doğrudan rakiplerini güçlendirmek istemiyor." Bu gelişmelere göre; CimBom, Victor Osimhen sürecinde avantajlı konuma geldi. Nijeryalı futbolcu, sezon bitimiyle birlikte Al-Hilal ile pazarlık masasına oturmuş fakat Suudi ekibinden gelen tüm teklifleri geri çevirmişti.

YÖNETİMİN BAŞINI AĞRITIYOR

Victor Osimhen için İtalya Serie A ekibi Juventus ve Premier Lig devi Manchester United'ın yeniden devreye girdiği öğrenildi. Fakat Napoli'nin tutumu nedeniyle Juventus'un şansı yok denecek kadar az. ManU'nun maaş teklifi ise Galatasaray'ın altında kaldı. Bu nedenle Cim-Bom şu anda pole pozisyonunda. Napoli'nin ikna edilmesi durumunda Nijeryalı forvet, tapusuyla birlikte Sarı-Kırmızılılar'a gelecek. İtalyan basını, Osimhen'in bu tavrıyla ilgili şu ifadelere de yer verdi: "Osimhen, Napoli'ye baş ağrısı yaşatmaya devam ediyor. Santrfor, kulüp bulamazsa sezon öncesi Napoli'de idmana çıkacak."