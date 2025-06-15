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Spor

İtalya'da kalmayacak! İşte Victor Osimhen'in transfer planı

Leroy Sane'yi kadrosuna katan Galatasaray, Victor Osimhen için çalışmalarını sürdürüyor. İtalyan basınında çıkan habere göre sarı kırmızılı ekip, Osimhen transferini 45-50 milyon euroluk bonservis bedeliyle bitirmek istiyor. Al-Hilal'i reddeden golcünün de kulübüne Türkiye'de kalmak istediğini ilettiği öğrenildi. İşte detaylar...

AKŞAM15 Haziran 2025 Pazar 09:02 - Güncelleme:
İtalya'da kalmayacak! İşte Victor Osimhen'in transfer planı
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Leroy Sane transferiyle Türkiye ve Avrupa'da büyük ses getiren Galatasaray, Victor Osimhen'i de bitirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Hem yıldız golcü hem de Napoli ile temaslarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, başarılı oyuncuyu kendi tarafına çekmeyi başardı. Öyle ki Victor Osimhen, Cim-Bom için kulübüne rest çekti. Napoli'de günlük yayınlanan II Mattino adlı gazetede transferle ilgili şu ifadeler kullanıldı: "Osimhen'in stratejisi ortaya çıktı: Galatasaray'a gitmek ve Napoli'ye daha az para kazandırmak. Yıldız oyuncu Türk kulübünde forma giymeye devam etmek istiyor.

İTALYA'DA ASLA KALMAYACAK

26 yaşındaki forvet, Galatasaray'da kalmak için bastırıyor. Napoli Başkanı De Laurentiis'in onu 45-50 milyon euro bedelle satmasını umuyor. Zira 1 yıl sonra sözleşmesi sona erecek ve serbest futbolcu statüsüne geçecek. Laurentiis'in Serie A içi bir transfere sıcak bakması ise zor; doğrudan rakiplerini güçlendirmek istemiyor." Bu gelişmelere göre; CimBom, Victor Osimhen sürecinde avantajlı konuma geldi. Nijeryalı futbolcu, sezon bitimiyle birlikte Al-Hilal ile pazarlık masasına oturmuş fakat Suudi ekibinden gelen tüm teklifleri geri çevirmişti.

YÖNETİMİN BAŞINI AĞRITIYOR

Victor Osimhen için İtalya Serie A ekibi Juventus ve Premier Lig devi Manchester United'ın yeniden devreye girdiği öğrenildi. Fakat Napoli'nin tutumu nedeniyle Juventus'un şansı yok denecek kadar az. ManU'nun maaş teklifi ise Galatasaray'ın altında kaldı. Bu nedenle Cim-Bom şu anda pole pozisyonunda. Napoli'nin ikna edilmesi durumunda Nijeryalı forvet, tapusuyla birlikte Sarı-Kırmızılılar'a gelecek. İtalyan basını, Osimhen'in bu tavrıyla ilgili şu ifadelere de yer verdi: "Osimhen, Napoli'ye baş ağrısı yaşatmaya devam ediyor. Santrfor, kulüp bulamazsa sezon öncesi Napoli'de idmana çıkacak."

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