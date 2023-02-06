İtalya'da ki milli futbolcularımız ve Serie A takımlarının taziye mesajları!

Inter takımında forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Twitter hesabından, "Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve birçok ilimizde hissedilen depremde vefat edenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu acı günleri en az kayıp ve hasarla atlatmamızı temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun." paylaşımını yaptı.

Atalanta takımında forma giyen milli futbolcu Merih Demiral da mesajında, "Ülkemin insanlarını bu halde görmek, acılarına tanıklık etmek içimi yakıyor. Allah yardımcıları olsun. Hep birlikte bunun da üstesinden geleceğiz inşallah. En ufak bir ihmali olanları ise Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın. Söylenecek başka bir şey bulamıyorum." ifadelerini kullandı.

Demiral ayrıca deprem bölgesindeki insanların hasarlı binalara girmemesi yönünde çağrı yaptı.

Sampdoria forması giyen genç Türk oyuncu Emirhan İlkhan da sosyal medyada, "Sözcükler anlamsız, kelimeler yaşanan acının yanında kifayetsiz... Depremde kaybettiklerimize Allah'tan rahmet, yaralanan tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimi yolluyorum. Dualarım sizlerle" paylaşımında bulundu.

- Serie A kulüplerinden dayanışma mesajı

Roma kulübü de depremle ilgili paylaştığı Twitter mesajında, "AS Roma'daki herkesin düşünceleri ve duaları, Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremden etkilenen herkesle beraber." ifadeleri kullanıldı.

Torino ve Sampdoria kulübü de birer mesaj paylaştı. Sampdoria kulübü, Twitter hasebından, "Düşüncelerimiz Türkiye, Suriye ve bu yıkıcı depremden etkilenen herkesle birlikte" paylaşımında bulunurken, Torino da "Torino Futbol Kulübü, Suriye ve Türkiye'deki yıkıcı depremden en çok etkilenen halka sevgi dolu yakınlığını ifade ediyor." ifadesini kullandı.