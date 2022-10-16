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Spor

İtalya'da Kim Min-Jae depremi! Yer yerinden oynadı

Kim Min-Jae'nin Asya Kupası için ocakta takımdan bir aylığına ayrı kalma ihtimali Napoli'de krize neden oldu. Serie A'da lider olan İtalyan ekibinde Kim Min-Jae'nin Katar'a gitmesiyle takımdaki yerinin doldurulamayacağı belirtildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi16 Ekim 2022 Pazar 20:43 - Güncelleme:
İtalya'da Kim Min-Jae depremi! Yer yerinden oynadı
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Serie A'da lider Napoli'de Kim Min-Jae krizi patlak verdi. Güney Koreli Kim Min-Jae'nin ocak ayında Asya Kupası'na gitme ihtimalinin ortaya çıkmasıyla İtalyan ekibinin savunmasında büyük bir boşluk oluşacağı ifade edildi.

KIM MIN-JAE, ASYA KUPASI'NA GİDEBİLİR

Çin'in Asya Kupası'nda ev sahipliğinden çekilmesi sonrası Katar, Güney Kore ve Endonezya arasında oylama yapılacak. Yapılan oylamada Katar'ın ev sahipliğini kazanması ön görülüyor. Katar'ın ev sahipliği yapması durumunda turnuva ocak ayında oynanacak. Bu durumda Güney Kore Milli Takımı'nın formasını terletecek olan Kim Min-Jae, bir ay Napoli'den ayrı kalacak.

NAPOLI'DE KIM MIN-JAE KRİZİ

Kim Min-Jae'nin Asya Kupası'na gidecek olma ihtimali İtalya'da büyük krize neden oldu. Napoli'de Kim Min-Jae'nin Asya Kupası'na gitmesi halinde yerini doldurmanın zor olacağı ifade edildi. Güney Koreli'nin bir aylığına takımdan ayrılmasının lider durumdaki Napoli'nin işini zorlaştıracağı belirtildi.

KIM MIN-JAE'NİN PERFORMANSI

Kim Min-Jae, bu sezon Napoli formasıyla 12 resmi maçın hepsinde ilk 11'de yer aldı ve toplam 1080 dakika süre aldı. 25 yaşındaki Güney Koreli savunmacı, bu karşılaşmalarda 2 golle skora etki edebildi.

Star Gazetesi

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