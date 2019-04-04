İtalya'da Melih Demiral'ın gecesi
İtalya Serie A’da Sassuolo, Milli yıldızımız Melih Demiral’ın iki gol attığı karşılaşmada Chievo’yu 4-0 mağlup etmeyi başardı.
İtalya Serie A’da 30. hafta karşılaşmasında Sassuolo, kendi sahasında Chievo’yu konuk etti. Sassuolo, Melih Demiral’ın attığı gollerle karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde kapattı.
Ev sahibi ikinci yarıda da Locatelli ve Berardi’nin golleriyle mücadele 4-0 önde kapattı.
Sassuolo, bu galibiyetle düşme hattı ile arasını açtı ve puanını 35’e yükseltti. Ligin dibine demir atan Chievo ise 11 puanda kaldı.
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