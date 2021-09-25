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Spor

İtalya'da Milan durdurulamıyor

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Milan, deplasmanda Spezia'yı 2-1 mağlup etti. Paolo Maldini'nin oğlu Daniel Maldini, Serie A'da ilk kez forma giydiği maçta ilk golünü attı.

25 Eylül 2021 Cumartesi 18:50 - Güncelleme: 25 Eylül 2021 Cumartesi 18:51
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İtalya Serie A'da 6. hafta mücadelesinde Thiago Motta'nın çalıştırdığı Spezia ile Stefano Pioli'nin çalıştırdığı AC Milan kozlarını paylaştı.

Alberto Picco Stadı'nda oynanan karşılaşmada AC Milan, 2-1'ik skorla kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Daniel Maldini ile 86'da Brahim Diaz attı. Spezia'nın tek golü 80. dakikada Daniele Verdi'den geldi.

Paolo Maldini'nin oğlu Daniel Maldini, Serie A'da Milan formasıyla ilk kez 11'de forma giydi, ilk kez gol attı.

Alınan bu sonucun ardından Spezia 4 puanda kalırken, AC Milan 16 puana yükseldi ve yenilmezlik serisini devam ettirdi.

Ligin bir sonraki haftasında Spezia, Hellas Verona deplasmanına gidecek. AC Milan ise Atalanta'ya konuk olacak.

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