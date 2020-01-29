29.01.2020 10:10 - Güncelleme: 29.01.2020 10:10

TM Dijital Haber Merkezi

Bu sezon Serie A’da kalmayaı hedefleyen ve 21.hafta itibariyle 16 puanla 17.sırada yer alan Lecce iki Türk yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

LECCE MERT ÇETİN VE BURAK YILMAZ'I İSTİYOR

Ligde 7 haftadır galibiyet yüzü görmeyen Lecce’de Fabio Liverani’nin yönetimden transfer istediği belirtilirken, Sportif Direktör Meluso’nun iki Türk futbolcuyla görüşmelere başladığı belirtildi. Roma’da yeteri kadar forma şansı bulamayan ve Galatasaray’ın da resmi olarak istediği Mert Çetin’i kadrosuna katmaya hazırlanan Lecce’nin Burak Yılmaz için de Beşiktaş’ın kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.

BURAK İTALYA'YA TATİLE GİTMİŞTİ!

Yaz ayı transfer döneminde Fikret Orman’dan üç kez istediği Burak Yılmaz’ı şimdi de Ahmet Nur Çebi’den talep eden Lecce’nin görüşmelere başlayacağı kaydedilirken, tecrübeli golcünün de kariyerine Serie A’da devam etmeye sıcak baktığı bildirildi. Bu sezon 14 maçta forma giyen Burak Yılmaz 7 gol 2 asistlik performans sergiledi. 59 kez milli takımda oynayan Burak Yılmaz geçtiğimiz günlerde tatil için İtalya’ya gitmişti.