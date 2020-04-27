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Spor

İtalya'dan Fatih Terim'e övgüler! ''Herkesi aşık etti''

İtalya'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Antonio Di Gennaro, ülke basınına verdiği röportajda Terim ile ilgili anılarını paylaştı.

27 Nisan 2020 Pazartesi 22:21 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 22:21
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Fatih Terim'in Galatasaray'da büyük başarılar elde ederek İtalya'ya geldiğini söyleyen Di Gennaro, onunla yaşadığı deneyimin çok farklı olduğunu ve kendisine önemli meziyetler kattığını söyledi.

"FATİH TERİM BÜYÜK BAŞARILARLA GELDİ"

Fatih Terim, Floransa'ya büyük başarılarla geldi. Galatasaray'da UEFA Kupası, ligde 4 yıl şampiyonluk. Ne kadar ciddi ve sert olursa olsa bile onunla çalışmayı seçtim. İlk zamanlar herkes ona karşıydı. Ancak kısa zamanda kendini kabul ettirdi.

"İNSANLAR FUTBOLUMUZA AŞIK OLDU"

Floransa'da 4-5 ay güzel futbol oynadık. İnsanlar aşık oldu. Ben, bana yaşattığı deneyim için Fatih Terim'e minnettarım. 

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