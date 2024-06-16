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Spor

İtalya'dan Hummels'e talip çıktı!

İtalya ekiplerinden Roma, Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren Mats Hummels'i gündemine aldı.

16 Haziran 2024 Pazar 18:16 - Güncelleme:
İtalya'dan Hummels'e talip çıktı!
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Gelecek sezon için kadroda revizyona gitmek isteyen Roma, savunmanın merkezine Mats Hummels'i transfer etmek istiyor.

İtalyan basınından Calcio Mercato'da yer alan haberde; teknik direktör Daniele De Rossi'nin isteği doğrultusunda Hummels ile görüşmelere başlayan Roma yönetimi, 35 yaşındaki oyuncunun Avrupa'da kalma isteğinden faydalanmak istiyor.

Haberde; Hummels'in Suudi Arabistan'dan gelen 2 teklifi reddettiği kaydedilirken, Roma'nın önündeki tek engelin Hummels'in 3.6 milyon euro'luk maaş beklentisi olduğu kaydedildi.

Borussia Dortmund'dan ayrıldığını resmen açıklayan Mats Hummels ile Beşiktaş da yakından ilgileniyor.

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