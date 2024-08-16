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Spor

İtalya'dan kanca! Rodrigo Becao yuvasına geri dönüyor

Fenerbahçe'nin tecrübeli savunmacısı Rodrigo Becao'ya talip çıktı. İtalyan ekibi Atalanta, yıldız stoperi gündemine aldı.

16 Ağustos 2024 Cuma 12:26 - Güncelleme:
İtalya'dan kanca! Rodrigo Becao yuvasına geri dönüyor
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Fenerbahçe'nin yıldız stoperi Rodrigo Becao'ya sürpriz bir talip çıktı.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Gian Piero Gasperini'nin yönetimindeki Atalanta, Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao ile yakından ilgileniyor.

Haberde, Atalanta'nın bu ilgisine rağmen Becao için henüz resmi bir teklifte bulunmadığı kaydedilirken, transferde bir ilerleme kaydedilmediği belirtildi.

4 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Geride kalan sezonda Fenerbahçe ile toplam 22 maça çıkan Becao, 1640 dakika sahada kaldı. Deneyimli stoperin Fenerbahçe ile 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

30 MAÇ KAÇIRDI

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Udinese'den 8.31 milyon euroya Udinese'den transfer ettiği Rodrigo Becao yaşadığı sakatlıklar sebebiyle düzenli forma şansı bulamamıştı.

28 yaşındaki Becao, 2023-24 sezonunda sakatlıklar nedeniyle toplam 30 maç kaçırmıştı.

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