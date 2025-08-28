İtalya Serie A'da sezona iyi bir başlangıç yapan Como 1907, transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala çalışmalarını hızlandırdı.

Stoper transferine öncelik veren İtalyan ekibi, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu için harekete geçti.

Di Marzio'nun haberine göre; Como, Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı stoperi Diego Carlos'u gündemine aldı.

Haberde, Como'nun yapacağı stoper transferinde kiralık formülünü kullanmak istediği aktarıldı. Fenerbahçe'ye teklif yapacağı söylenen İtalyan ekibinin, Brighton'da forma giyen Ferdi Kadıoğlu'nun takım arkadaşı Igor ile de ilgilendiği belirtildi.

FENERBAHÇE KARNESİ

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 11 milyon Euro bonservis bedeliyle Aston Villa'dan Fenerbahçe'ye transfer olan deneyimli stoper, sarı-lacivertli formayı sadece 5 maçta giydi.