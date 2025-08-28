İSTANBUL 29°C / 21°C
Spor

İtalya'dan talip çıktı! Fenerbahçe'ye Diego Carlos piyangosu

Fenerbahçe'nin geçen sezon ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 32 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu Diego Carlos'a talip çıktı. Başarılı oyuncu için İtalyan ekibi Como düğmeye bastı. İşte detaylar...

28 Ağustos 2025 Perşembe 13:15
İtalya'dan talip çıktı! Fenerbahçe'ye Diego Carlos piyangosu
İtalya Serie A'da sezona iyi bir başlangıç yapan Como 1907, transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala çalışmalarını hızlandırdı.

Stoper transferine öncelik veren İtalyan ekibi, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu için harekete geçti.

Di Marzio'nun haberine göre; Como, Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı stoperi Diego Carlos'u gündemine aldı.

Haberde, Como'nun yapacağı stoper transferinde kiralık formülünü kullanmak istediği aktarıldı. Fenerbahçe'ye teklif yapacağı söylenen İtalyan ekibinin, Brighton'da forma giyen Ferdi Kadıoğlu'nun takım arkadaşı Igor ile de ilgilendiği belirtildi.

FENERBAHÇE KARNESİ

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 11 milyon Euro bonservis bedeliyle Aston Villa'dan Fenerbahçe'ye transfer olan deneyimli stoper, sarı-lacivertli formayı sadece 5 maçta giydi.

Popüler Haberler
