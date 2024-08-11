Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski ile ilgili İtalya'dan beklenmedik transfer iddiası geldi. İşte detaylar...

BONSERVİSİNİN HAKKINI VERDİ

Sebastian Szymanski, 9.75 milyon euro bedelle transfer olduğu Fenerbahçe'de bonservisinin hakkını vermeyi başardı. Sarı lacivertlilerde ilk sezonunu geride bırakan 25 yaşındaki orta saha performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

NAPOLI ÖNE ÇIKTI

Szymanski'yi isteyenler arasında öne çıkan takım ise Serie A devi oldu. Kim Min-Jae sonrası Türkiye pazarı ile daha yakından ilgilenmeye başlayan İtalyan ekibi Napoli, Sebastian Szymanski için sarı lacivertliler'e teklif yaptı.

20 MİLYON'UN ÜZERİNDE TEKLİF

Geçen yılı istediği noktada bitiremeyen ve yeniden şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak isteyen İtalyan ekibi, orta sahada ibreyi Polonyalı yıldıza çevirdi. İtalyan basınında yer alan haberde; Napoli'nin bonuslarla birlikte Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif yaptığı aktarıldı.

EN SKORER SEZONU FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe'de kariyer dönemini yaşayan Sebastian Szymanski, geçen sezon sarı lacivertli formayı giydiği 55 maçta 13 gol ve 19 asist ile oynamıştı.

2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Szymanski'nin Fenerbahçe ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.