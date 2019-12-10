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İtalya'dan Vedat Muriqi için müthiş teklif

Fenerbahçe'nin yıldızını Tottenham, Leicester, E.Frankfurt ve Monaco'dan sonra Lazio da kadrosunda istiyor. İtalyanlar, Vedat Muriqi için sezon sonunda 20 milyon Euro teklif yapmaya hazırlanıyor.

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Vedat Muriqi paylaşılamıyor... Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki Kosovalı golcüsüne bu kez İtalyanlar'ın ünlü kulübü Lazio talip oldu. İtalyan ekibinin sezon sonunda Fenerbahçe Yönetimi ile masaya oturacağı gelen bilgiler arasında..
 
SIRADA BİR ÇOK KULÜP VAR
 
Lazio'nun Vedat Muriqi için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Bilindiği gibi Tottenham, Monaco, Leicester City ve Eintracht Frankfurt da yıldız oyuncuyu yakından takip ediyor.
 
TOTTENHAM YİNE İZLEDİ
 
Bu arada Tottenham kulübünün scoutları, Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmayı tribünden izledi. İngiliz ekibi, Jose Mourinho'nun da takibinde olan Vedat Muriqi'yi bir süre daha izleyecek ve transferle ilgili kesin karar verilecek.
 
14 MAÇTA 10 GOLÜ BULUNUYOR
 
Kanarya'nın yıldız oyuncusu Vedat Muriqi bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 14 karşılaşmaya çıktı. Sarı-Lacivertliler'in yıldızı bu maçlarda rakip fileleri 10 kez havalandırdı.
 
(Takvim)
 
 

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