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İtalyan, Alman ve İspanyol basınına göre Ribrey Galatasaray'a imza atacak

Bayern Münih ile sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcu Ribery 13 yıl sonra Galatasaray'a geri dönecek.

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İtalyan, İspanyol ve Alman medyası Galatasaray ile ilgili flaş bir transfer iddiasında bulundu. Gazeteler, sezon sonunda Bayern Münih ile yollarını ayıracak Franck Ribery'nin Galatasaray'a transfer olacağını duyurdu. 35 yaşındaki kanat oyuncusu 2005'te Sarı-Kırmızılı takımda forma giymiş ve iz bırakmıştı.

İmzalar sezon sonunda 

İspanyol Mundo Deportivo Gazetesi, Ribery'nin sözleşmesi bitince Galatasaray'a gideceğini iddia etti. İtalyan haber ajansı ANSA da Ribery'nin Aslan'a sezon sonunda transfer olacağını yazdı.

Ribery G.Saray'ı istiyor

Alman Gazetesi Bild de Fransız yıldız oyuncunun Galatasaray'a imza atacağını okuyucularına duyurdu. Bild, "Franck Ribery'ye teklifler var ama o Galatasaray'ı seçecek..." yorumunda bulundu..

2 maçta 5 gol ve 1 asist

Ribery bu sezon Bayern Münih ile 22 maça çıktı ve 5 gol atıp 1 de asist yaptı. Fransa Milli Takımı'nda 81 kez forma giyen Ribery 16 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

(Takvim)

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