İtalyan, Alman ve İspanyol basınına göre Ribrey Galatasaray'a imza atacak

İtalyan, İspanyol ve Alman medyası Galatasaray ile ilgili flaş bir transfer iddiasında bulundu. Gazeteler, sezon sonunda Bayern Münih ile yollarını ayıracak Franck Ribery'nin Galatasaray'a transfer olacağını duyurdu. 35 yaşındaki kanat oyuncusu 2005'te Sarı-Kırmızılı takımda forma giymiş ve iz bırakmıştı.

İmzalar sezon sonunda

İspanyol Mundo Deportivo Gazetesi, Ribery'nin sözleşmesi bitince Galatasaray'a gideceğini iddia etti. İtalyan haber ajansı ANSA da Ribery'nin Aslan'a sezon sonunda transfer olacağını yazdı.

Ribery G.Saray'ı istiyor

Alman Gazetesi Bild de Fransız yıldız oyuncunun Galatasaray'a imza atacağını okuyucularına duyurdu. Bild, "Franck Ribery'ye teklifler var ama o Galatasaray'ı seçecek..." yorumunda bulundu..