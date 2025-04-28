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Spor

İtalyan basını detayları duyurdu! Premier Lig ekibinden Victor Osimhen'e dev teklif

Gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği büyük merak konusu olan Galatasaray'ın kiralık yıldızı Victor Osimhen için yeni iddia İtalyan basınından geldi. Avrupa'dan birçok kulübün radarında olan oyuncu için Premier Lig devi gözünü kararttı. İngiliz ekibinin oyuncuya yıllık 15 milyon euroluk teklifte bulunduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ28 Nisan 2025 Pazartesi 12:52 - Güncelleme:
İtalyan basını detayları duyurdu! Premier Lig ekibinden Victor Osimhen'e dev teklif
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Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve bu sezon gösterdiği başarılı performansla Süper Lig'e damgasını vuran Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili İtalyan basınından çarpıcı bir transfer iddiası geldi.

TuttoJuve'nin haberine göre; bonservisi Napoli'de olan Osimhen'in sezon sonunda gideceği yeni adresi belli olmak üzere.

Haberde, Premier Lig'de forma giymek isteyen Nijeryalı santrafora Chelsea, Newcastle United ve Arsenal gibi İngiliz takımları ilgi gösteriyor.

Ancak Osimhen'e en ciddi ilginin Manchester United'dan olduğu ve Kırmızı Şeytanlar'ın yıldız oyuncuya yıllık 15 milyon Euro teklif ettiği kaydedildi.

75 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI

ManU'nun, Napoli'ye bonservis bedeli olarak 75 milyon Euro ödemeye de hazır olduğu belirtildi.

Haber detayında 26 yaşındaki futbolcunun görüşmeleri ağırdan alması nedeniyle transferin resmiyet kazanmasının zaman aldığı da iddia edildi.

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