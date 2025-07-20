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Spor

İtalyan basını duyurdu! Alvaro Morata'dan 3 yıllık imza

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da İspanyol golcü Alvaro Morata defteri kapanıyor. Birçok talibi olan İspanyol yıldız İtalya'ya geri dönmeye hazırlanıyor. İtalyan basını çıkan Alvaro Morata'nın yeni adresini duyurdu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ20 Temmuz 2025 Pazar 13:09 - Güncelleme:
İtalyan basını duyurdu! Alvaro Morata'dan 3 yıllık imza
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Alvaro Morata hikayesi sona eriyor. Birçok talibi bulunan İspanyol yıldız golcü Alvaro Morata, İtalya Serie A'ya dönmeye hazırlanıyor. İşte yeni adresi...

ALVARO MORATA AYRILIYOR

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Milan'dan 6 milyon euro kiralama bedeliyle Galatasaray'a transfer olan Alvaro Morata, yeni takımında umduğunu bulamadı. Victor Osimhen'in arkasında kalan ve aldığı süreden memnun olmayan yıldız golcü, sarı-kırmızılılardan ayrılıyor.

İMZAYI DUYURDULAR

Nicolo Schira'nın haberine göre; Alvaro Morata, Serie A takımlarından Como ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İtalyan ekibinin, İspanyol oyuncunun sözleşmesini bir yıl uzatma opsiyonu da bulunuyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Alvaro Morata, geçen sezon Galatasaray formasıyla 16 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 8'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 852 dakika sahada kalan 32 yaşındaki yıldız golcü, 7 gol ve 3 asistle skora etki etti.

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