Sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların Milan forması giyen Noah Okafor ile ilgilendiği öne sürüldü.

İtalyan gazeteci Maurizio Russo'nun haberine göre Beşiktaş, Milan forması giyen İsviçreli forvet Okafor için girişimlerde bulundu. Ancak transferde iki önemli konunun olduğu belirtildi.

Transferde önemli konuların başında Milan oyuncuyu bonservisiyle ya da satın alma zorunluğu ile elinden çıkarmak istiyor. Bu önemli noktalardan bir diğeri ise Okafor'un ise bu transferi kabul edip etmeyeceği şu anda soru işareti olarak görülüyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Napoli'ye kiralanan 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 21 maçta 595 dakika sahada kaldı ve 1 gol, 2 asist kaydetti.