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Spor

İtalyan basını duyurdu! Beşiktaş'tan Noah Okafor hamlesi

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için sürpriz iddia İtalya'dan geldi. Hücum hattına takviye yapmak isteyen siyah beyazlı ekip, Milan forması giyen 25 yaşındaki genç yıldız Noah Okafor'u gündemine aldı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ9 Haziran 2025 Pazartesi 14:21 - Güncelleme:
İtalyan basını duyurdu! Beşiktaş'tan Noah Okafor hamlesi
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Sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların Milan forması giyen Noah Okafor ile ilgilendiği öne sürüldü.

İtalyan gazeteci Maurizio Russo'nun haberine göre Beşiktaş, Milan forması giyen İsviçreli forvet Okafor için girişimlerde bulundu. Ancak transferde iki önemli konunun olduğu belirtildi.

Transferde önemli konuların başında Milan oyuncuyu bonservisiyle ya da satın alma zorunluğu ile elinden çıkarmak istiyor. Bu önemli noktalardan bir diğeri ise Okafor'un ise bu transferi kabul edip etmeyeceği şu anda soru işareti olarak görülüyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Napoli'ye kiralanan 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 21 maçta 595 dakika sahada kaldı ve 1 gol, 2 asist kaydetti.

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