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Spor

İtalyan basını duyurdu! Beşiktaş'tan Patrik Schick hamlesi

Gelecek sezona iddialı bir kadro ile başlamak isteyen Beşiktaş dümeni Almanya'ya kırdı. Golcü transferine öncelik veren siyah beyazlı ekip, Leverkusen forması giyen 29 yaşındaki deneyimli futbolcu Patrik Schick'i gündemine aldı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ26 Haziran 2025 Perşembe 10:58 - Güncelleme:
İtalyan basını duyurdu! Beşiktaş'tan Patrik Schick hamlesi
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Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarını hızla sürdürürken golcü arayışlarına da tam gaz devam ediyor.

İtalyan basını, Beşiktaş'ın golcü transferinde önceliğinin Patrik Schick olduğunu duyurdu.

SCHICK AYRILIĞA SICAK BAKIYOR!

Alman ekibi Leverkusen'de forma giyen 29 yaşındaki Çek golcü, düşük maaşı nedeniyle transfere sıcak bakıyor. Ancak piyasa değeri 27 milyon euro olan golcünün bonservis bedeli düşündürüyor.

PERFORMANSI

Tecrübeli golcü, bu sezon Leverkusen'de tüm kulvarlarda çıktığı 45 maçta 27 gol atarken, 1 de asist yaptı. Schick'in, Alman ekibiyle sözleşmesi 2027'de sona eriyor.

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