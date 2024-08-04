Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ayrılık raporu verdiği Cengiz Ünder ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Roma döneminde de kadroda düşünmediği Cengiz Ünder'i, Fenerbahçe'de de planlarına dahil etmeyen teknik direktör Jose Mourinho'nun bu kararı sonrası Milli futbolcu gönderilecekler listesine konmuştu.

İtalyan medyasında çıkan habere göre Cengiz'i, bu sezon Serie A'ya çıkan Venezia'nın istediği öne sürüldü.

Çizme temsilcisinin kurmaylarının, yıldız oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralık bir teklif yapmaya hazırlandığı gelen haberler arasında yer alıyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Cengiz Ünder, Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon 33 maçta forma giydi. Attığı 9 golün tamamını ligde kaydeden milli futbolcu, 2 de asist yapmayı başardı.