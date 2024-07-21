İSTANBUL 34°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Temmuz 2024 Pazar / 15 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,1952
  • EURO
    36,0226
  • ALTIN
    2551
  • BIST100
    11156.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İtalyan basını duyurdu! Fenerbahçe'de gündem Gustav Isaksen
Spor

İtalyan basını duyurdu! Fenerbahçe'de gündem Gustav Isaksen

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe için yeni İtalya'dan geldi. Sarı lacivertli ekip, Hollanda kulübü Feyenoord'un da listesinde yer alan Gustav Isaksen için Lazio'ya resmi teklif sunmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

21 Temmuz 2024 Pazar 15:09 - Güncelleme:
İtalyan basını duyurdu! Fenerbahçe'de gündem Gustav Isaksen
ABONE OL

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe için İtalya'dan sürpriz bir iddia gündeme geldi.

TAKIMDAN AYRILABİLİR

Il Messaggero'da yer alan habere göre, Lazio forması giyen Gustav Isaksen, bu yaz takımdan ayrılacak oyuncular arasında yer alıyor.

LAZIO'NUN PLANI

Lazio, 23 yaşındaki futbolcunun olası satışı ile yeni yapılacak transferleri finanse etmek istiyor.

FENERBAHÇE VE FEYENOORD

Danimarkalı futbolcu ilgilenen takımlar arasında Fenerbahçe de yer alıyor. 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun ayrıca Feyenoord'nun da transfer listesinde yer aldığı belirtildi.

YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

İki takımın da Isaksen'in durumunu yakından takip ettiği ve Lazio'ya resmi teklif sunmaya hazırlandığı aktarıldı.

OYNADIĞI BÖLGELER

Ana mevkisi sağ kanat olan 23 yaşındaki Danimarkalı Gustav Isaksen, sol kanat ve santrfor olarak da görev yapabiliyor.

PİYASA DEĞERİ

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Isaksen'in Lazio ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

SEZON PERFORMANSI

Lazio'da geçen sezon 37 maçta süre bulan Isaksen, bu maçların 15'ine ilk 11'de başladı. Isaksen, bu karşılaşmalarda 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.