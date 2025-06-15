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Spor

İtalyan basını duyurdu! Fenerbahçe'den Alexis Sanchez hamlesi

Edin Dzeko'nun takımdan ayrılmasının ardından golcü transferi için düğmeye basan Fenerbahçe listesine 36 yaşındaki deneyimli isim Alexis Sanchez'i aldı. Henüz resmi bir teklif yapmayan sarı lacivertli ekibin transferdeki rakibi ise Arjantin ekibi River Plate olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ15 Haziran 2025 Pazar 15:31 - Güncelleme:
İtalyan basını duyurdu! Fenerbahçe'den Alexis Sanchez hamlesi
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Mourinho'yla yola devam eden Fenerbahçe, forvet hattını yenilemek için harekete geçti. Dzeko'nun vedası sonrası sarı-lacivertliler, Alexis Sanchez'i listesine aldı.

TRANSFERDE RAKİP RIVER PLATE

Tuttomercato'nun haberine göre, 36 yaşındaki futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, Arjantin ekibi River Plate ile yarışıyor. Haberde, henüz resmi bir teklifin olmadığı da belirtildi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

Alexis Sanchez, geçtiğimiz sezon Udinese formasıyla 14 maçta görev aldı. 36 yaşındaki Şilili golcünün mevcut sözleşmesi sona erdi.

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