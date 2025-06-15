Mourinho'yla yola devam eden Fenerbahçe, forvet hattını yenilemek için harekete geçti. Dzeko'nun vedası sonrası sarı-lacivertliler, Alexis Sanchez'i listesine aldı.

TRANSFERDE RAKİP RIVER PLATE

Tuttomercato'nun haberine göre, 36 yaşındaki futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, Arjantin ekibi River Plate ile yarışıyor. Haberde, henüz resmi bir teklifin olmadığı da belirtildi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

Alexis Sanchez, geçtiğimiz sezon Udinese formasıyla 14 maçta görev aldı. 36 yaşındaki Şilili golcünün mevcut sözleşmesi sona erdi.