Hücum hattını Victor Osimhen ve Leroy Sane isimleriyle güçlendiren Galatasaray, savunmaya takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Lucas Beraldo için PSG ile görüşen Sarı-Kırmızılılar, Fransa ekibinin yüksek bonservis beklentisi sonrası masadan kalktı. İtalyan basını, Sarı-Kırmızılılar'ın yeni hedefinin Benjamin Pavard olduğunu yazdı. FCInter1908 ve Matteo Moretto'nun aktardığına göre; Galatasaray, 29 yaşındaki oyuncunun şartları hakkında bilgi aldı. Inter'le de ilk temas kuruldu. Serie A devi, oyuncusu için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağını bildirdi.

GEÇEN SEZON FORMAYI KAPTIRDI

FCInter1908 adlı haber sitesinde konuyla ilgili şu bilgiler paylaşıldı: "Benjamin Pavard, Bayern Münih'ten Inter'e iki yıl önce, geldi. Dünya Kupası şampiyonu futbolcu, Milano ekibine katıldığında savunmada adeta eksik parçayı tamamladı. Inter'in Serie A şampiyonluğunu dominant bir şekilde kazandığı sezonda öne çıkan isimlerden biri oldu. Ancak geçen sezon tablo biraz değişti. Pavard, sezon boyunca birkaç önemli sakatlık yaşadı. Ayrıca bazı kritik hatalar yaptı. Bu süreçte formayı Alman stoper Yann Bisseck'e kaptırdı."

ARACILAR ÜZERİNDEN GÖRÜŞÜLDÜ

İtalyan Gazeteci Matteo Moretto da Cim-Bom'un kısa süre içerisinde Inter'e resmi teklif yapacağını belirterek, "Galatasaray'ın Benjamin Pavard'a ilgisi var. Pavard'ın Galatasaray'a transfer olma ihtimali üzerine bazı aracılar üzerinden dolaylı temaslar gerçekleşti. Şu an için taraflar arasında resmi bir görüşme yok, doğrudan bir temas da olmadı. Ancak önümüzdeki günlerde bu transfer gelişebilir mi diye anlamak amacıyla dolaylı temaslar ve ilk bilgi talepleri oldu. Doğru teklif gelirse Pavard takımdan ayrılabilir" ifadelerini kullandı. Sarı-Kırmızılılar, 29 yaşındaki Fransız stoper için girişimlerini hızlandıracak.