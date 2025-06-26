Galatasaray forması giyen Alvaro Morata, kariyerini İtalya'dan Como'da sürdürmeye hazırlanıyor.

COMO İLE ANLAŞTI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray'ın Milan'dan kiraladığı İspanyol yıldız, Como ile yaptığı görüşmelerde kişisel şartlarda anlaşma sağladı. Como, Morata için sözleşmeyi hazırladı.

Como, Morata'yı kadrosuna katmak için Galatasaray ve Milan'dan haber bekliyor. Galatasaray ve Milan arasında 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin feshi için görüşmeler devam ediyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da 16 maçta süre bulan Morata, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.