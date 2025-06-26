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Spor

İtalyan basını duyurdu! İşte Alvaro Morata'nın yeni takımı

Sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da kiralık olarak geçiren İspanyol golcü Alvaro Morata'nın yeni adresi belli oldu. İtalyan basınında çıkan habere göre 32 yaşındaki deneyimli golcü Alvaro Morata, Como ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ26 Haziran 2025 Perşembe 17:29 - Güncelleme:
İtalyan basını duyurdu! İşte Alvaro Morata'nın yeni takımı
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Galatasaray forması giyen Alvaro Morata, kariyerini İtalya'dan Como'da sürdürmeye hazırlanıyor.

COMO İLE ANLAŞTI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray'ın Milan'dan kiraladığı İspanyol yıldız, Como ile yaptığı görüşmelerde kişisel şartlarda anlaşma sağladı. Como, Morata için sözleşmeyi hazırladı.

Como, Morata'yı kadrosuna katmak için Galatasaray ve Milan'dan haber bekliyor. Galatasaray ve Milan arasında 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin feshi için görüşmeler devam ediyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da 16 maçta süre bulan Morata, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.

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