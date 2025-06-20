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Spor

İtalyan basını duyurdu! İşte Dusan Vlahovic'in Galatasaray kararı

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği ancak olumlu sonuç alamadığı Dusan Vlahovic için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İtalyan basınında çıkan habere göre Galatasaray, Sırp golcü için devreye girdi. Geleceği hakkında kararını veren Dusan Vlahovic, Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'ın da teklifini reddetti. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ20 Haziran 2025 Cuma 13:09 - Güncelleme:
İtalyan basını duyurdu! İşte Dusan Vlahovic'in Galatasaray kararı
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Juventus'un yüksek maliyeti nedeniyle yolları ayırmak istediği Dusan Vlahovic için Fenerbahçe'nin devrede olduğu belirtilmişti.

La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre Vlahovic, Fenerbahçe'nin teklfini reddetmişti. Sırp golcüye Galatasaray'ın da teklif yaptığı ve futbolcudan cevap geldiği belirtildi.

Vlahovic'in Galatasaray'ın teklifini de reddettiği aktarıldı. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden teklif bekleyen Vlahovic çarpıcı bir karar aldı.

Buna göre Vlahovic, Avrupa'da beklediği kulüplerden teklif alamaması ve Juventus'un maaşını 12'den 8 milyon euroya düşürmesini istemesi durumunda, 2026 yılına kadar olan sözleşmesini tamamlayıp takımdan ayrılacak.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Vlahovic geçen sezon 42 maçta 15 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.

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