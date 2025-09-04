İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Eylül 2025 Perşembe / 12 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1723
  • EURO
    48,0569
  • ALTIN
    4692.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İtalyan basını duyurdu! İşte Juventus'un Kenan Yıldız planı
Spor

İtalyan basını duyurdu! İşte Juventus'un Kenan Yıldız planı

Serie A ekibi Juventus, 20 yaşındaki başarılı futbolcusu Kenan Yıldız için kararını verdi. İtalyan temsilcisi genç oyuncunun sözleşmesini 5 yıl uzatmayı ve maaşına zam yapmayı planlıyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ4 Eylül 2025 Perşembe 15:52 - Güncelleme:
İtalyan basını duyurdu! İşte Juventus'un Kenan Yıldız planı
ABONE OL

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un ve A Milli Futbol Takımı'nın yıldız oyuncusu Kenan Yıldız, İtalyan ekibiyle yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Torino temsilcisi, 20 yaşındaki milli oyuncunun sözleşmesini 5 yıl daha uzatma kararı aldı. Bu anlaşmayla birlikte, yıllık maaşı 1.5 milyon Euro olan sağ kanat oyuncusu artık 5 milyon Euro kazanacak.

KULÜBÜN EN ÇOK KAZANAN 5. OYUNCUSU OLACAK

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Kenan Yıldız, kazanacağı bu ücretle birlikte kulübün en çok kazanan 5 ismi arasında yer alacak.

İtalya'da kariyerini sürdürmek isteyen ve Juventus'la yeni sözleşmeye sıcak bakan milli oyuncunun, imzayı kısa sürede atmasının beklendiği aktarıldı.

JUVENTUS KARNESİ

Yıldız futbolcu, Juventus formasıyla çıktığı 86 maçta 16 gol ve 13 asist kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

Cezaya kızdı, motosikleti ateşe verdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.