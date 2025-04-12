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Spor

İtalyan basını duyurdu! Montella için eski takımı devrede

A Milli Futbol Takımı'nın hocası Vincenzo Montella ile ilgili olay yaratacak bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Roma, tecrübeli teknik direktörü takımın başına getirmek istiyor.

Haber Merkezi12 Nisan 2025 Cumartesi 00:59 - Güncelleme:
İtalyan basını duyurdu! Montella için eski takımı devrede
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Teknik direktör arayışına bürünen İtalya devlerinden Roma için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Calcio Mercato'nun haberine göre; Roma, A Milli Futbol Takımı'nın hocası Vincenzo Montella'yı göreve getirmek istiyor.

Haberde, Montella'nın bir numaralı aday olduğu ancak İtalyan devinin alternatif aday belirlediği vurgulandı.

MONTELLA 21 MAÇA ÇIKTI

Türkiye A Milli Takımı ile toplamda 21 maça çıkan Vincenzo Montella, bu müsabakalarda 1.76 puan ortalaması yaklamayı başardı.

2011'DE ROMA'YI ÇALIŞTIRDI

2011'in Şubat ayında Roma'nın başına geçen Montella, burada 16 maça çıktı ve 1.56 puan ortalaması elde etti. İtalyan teknik direktör, Serie A ekibinde 30 Haziran 2011'de ayrıldı.

  • Vincenzo Montella
  • Roma
  • teknik direktör

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