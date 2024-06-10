Galatasaray'ın geride kalan sezonda Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, İngiliz takımındaki sözleşmesinin sona ermesinin ardından sarı kırmızılı takıma dönüyor.

Sakatlığı nedeniyle 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2024) kaçıracak olan İtalyan futbolcunun, gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği ise merak konusu.

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Villarreal'in transfer gündeminde Zaniolo var ancak yıldız futbolcu, La Liga temsilcisini şimdilik beklemeye aldı.

Haberde, İspanyol takımının 24 yaşındaki oyuncunun ilgisini çekse de Zaniolo'nun öncelikli hedefinin İtalya'ya dönmek olduğu vurgulandı.

Ocak ayında futbolcuyla ilgilenen Fiorentina'nın yanı sıra Juventus'un da Zaniolo için devreye girebileceği belirtilirken, bu transferde asıl sürprizin ise Atalanta'dan geldiği iddia edildi.

Charles De Ketelaere'nin kiralık sözleşmesinin sona ermesi ve Milan'dan bonservisinin alınıp alınmayacağının belirsiz olması, Teun Koopmeiners'in ise Juventus'a transferinin gündeme gelmesi; Atalanta'yı, Zaniolo konusunda harekete geçirdi.

Haber detayında İtalyan kulübünün, Nicolo Zaniolo ile temaslara başlayacağı belirtilirken, bu transferin Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini için bir Şampiyonlar Ligi hediyesi olacağı yorumu yapıldı.

Zaniolo'nun 2027 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunuyor.