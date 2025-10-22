Şampiyonlar Ligi bu akşam Türk derbisine sahne olacak. Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, Arda Güler'in top koşturduğu Real Madrid'e konuk olacak.

İtalyan basını, Bernabeu'da TSİ 22:00'de başlayacak dev maç öncesi Kenan Yıldız'la ilgili beklenmedik gelişmeyi okuyucularına duyurdu.

KENAN YILDIZ DEV MAÇA KAPTAN OLARAK ÇIKACAK

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Kenan Yıldız, Real Madrid-Juventus maçında kaptan olarak sahaya çıkacak.

IGOR TUDOR'DAN LOCATELLI'YE KESİK

Habere göre teknik direktör Igor Tudor, takımın birinci kaptanı Manuel Locatelli'ye kesik atacak ve Kenan Yıldız'ı kaptan olarak sahaya sürecek.

JUVENTUS'UN REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'İ

La Gazzetta dello Sport'a göre Juventus'un Real Madrid maçı muhtemel 11'i şöyle: Di Gregorio, Gatti, Rugani, Kelly, Kalulu, McKennie, Thuram, Koopmeiners, Cambiaso, Kenan Yıldız, Vlahovic.

HELLAS VERONA MAÇINDA DA PAZUBENDİ TAKMIŞTI

Kenan Yıldız, Serie A'nın 4. haftasındaki Hellas Verona deplasmanında da Manuel Locatelli'nin oyundan çıkmasından sonra kaptanlık bandını koluna geçirmişti.