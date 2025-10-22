İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2025 Çarşamba / 1 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9942
  • EURO
    48,746
  • ALTIN
    5533.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İtalyan basını duyurdu! Real Madrid maçı öncesi Juventus'tan sürpriz Kenan Yıldız kararı
Spor

İtalyan basını duyurdu! Real Madrid maçı öncesi Juventus'tan sürpriz Kenan Yıldız kararı

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam İtalyan ekibi Juventus ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. İtalyan basını dev maç öncesi Juventus'un sürpriz Kenan Yıldız kararını duyurdu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ22 Ekim 2025 Çarşamba 11:26 - Güncelleme:
İtalyan basını duyurdu! Real Madrid maçı öncesi Juventus'tan sürpriz Kenan Yıldız kararı
ABONE OL

Şampiyonlar Ligi bu akşam Türk derbisine sahne olacak. Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, Arda Güler'in top koşturduğu Real Madrid'e konuk olacak.

İtalyan basını, Bernabeu'da TSİ 22:00'de başlayacak dev maç öncesi Kenan Yıldız'la ilgili beklenmedik gelişmeyi okuyucularına duyurdu.

KENAN YILDIZ DEV MAÇA KAPTAN OLARAK ÇIKACAK

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Kenan Yıldız, Real Madrid-Juventus maçında kaptan olarak sahaya çıkacak.

IGOR TUDOR'DAN LOCATELLI'YE KESİK

Habere göre teknik direktör Igor Tudor, takımın birinci kaptanı Manuel Locatelli'ye kesik atacak ve Kenan Yıldız'ı kaptan olarak sahaya sürecek.

JUVENTUS'UN REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'İ

La Gazzetta dello Sport'a göre Juventus'un Real Madrid maçı muhtemel 11'i şöyle: Di Gregorio, Gatti, Rugani, Kelly, Kalulu, McKennie, Thuram, Koopmeiners, Cambiaso, Kenan Yıldız, Vlahovic.

HELLAS VERONA MAÇINDA DA PAZUBENDİ TAKMIŞTI

Kenan Yıldız, Serie A'nın 4. haftasındaki Hellas Verona deplasmanında da Manuel Locatelli'nin oyundan çıkmasından sonra kaptanlık bandını koluna geçirmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.