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Spor

İtalyan basını duyurdu! Victor Osimhen olmazsa onlar gelecek

Victor Osimhen transferinde son noktaya gelen Galatasaray buna rağmen alternatiflerini de hazırladı. İtalyan basınının haberine göre sarı-kırmızlı ekip Moise Kean ve Kolo Muani için de devreye girebilir.

Haber Merkezi8 Temmuz 2025 Salı 19:23 - Güncelleme:
İtalyan basını duyurdu! Victor Osimhen olmazsa onlar gelecek
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Victor Osimhen ile anlaşan, ancak İtalyan ekibi Napoli'yi bir türlü ikna etmeyi başaramayan Galatasaray, şimdiden B planını belirledi. Sarı kırmızılılar, Victor Osimhen'in alternatifi olarak 2 futbolcuyu listesine ekledi.

İKİ İSİM GÜNDEME GELEBİLİR

İtalyan basınından Tuttomercatoweb'in haberine göre Galatasaray, Osimhen transferinin gerçekleşmemesi ihtimaline karşı hazırlıklı davranıyor. Bu doğrultuda, Fiorentina'nın forveti Moise Kean ile Paris Saint-Germain forması giyen Randal Kolo Muani, sarı-kırmızılıların radarına girdi.

Geçtiğimiz sezon Fiorentina formasıyla 44 resmi karşılaşmaya çıkan Moise Kean, 25 kez fileleri havalandırırken 3 de asist yaptı. Kolo Muani ise Juventus formasıyla görev aldığı 22 maçta 10 gol atıp 3 asistlik katkı sağladı.

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