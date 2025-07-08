Victor Osimhen ile anlaşan, ancak İtalyan ekibi Napoli'yi bir türlü ikna etmeyi başaramayan Galatasaray, şimdiden B planını belirledi. Sarı kırmızılılar, Victor Osimhen'in alternatifi olarak 2 futbolcuyu listesine ekledi.

İtalyan basınından Tuttomercatoweb'in haberine göre Galatasaray, Osimhen transferinin gerçekleşmemesi ihtimaline karşı hazırlıklı davranıyor. Bu doğrultuda, Fiorentina'nın forveti Moise Kean ile Paris Saint-Germain forması giyen Randal Kolo Muani, sarı-kırmızılıların radarına girdi.

Geçtiğimiz sezon Fiorentina formasıyla 44 resmi karşılaşmaya çıkan Moise Kean, 25 kez fileleri havalandırırken 3 de asist yaptı. Kolo Muani ise Juventus formasıyla görev aldığı 22 maçta 10 gol atıp 3 asistlik katkı sağladı.