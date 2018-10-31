İtalyan basını, Fiorentina'nın Yusuf Yazıcı'yı istediğini yazdı

İtalyan basınına göre Fiorentina, Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'nın transferini gündemine aldı.

İtalyan basınına yansıyan habere göre, Fiorentina ekibi, 2022 yılına kadar Trabzonspor ile sözleşmesi bulunan ve A Milli Takım'da da forma bulan Yusuf Yazıcı'nın transferi için girişmlere başladığını ancak Trabzonspor'un Yusuf Yazıcı için 20 milyon Euro'luk bir transfer bedeli beklediğini okuyucularına duyurdu.

İtalyan basınında geçtiğimiz günlerde Milan takımının da Yusuf Yazıcı ile ilgilendiği yönünde haberler çıkmıştı.

(Futbol Arena)