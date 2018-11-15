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İtalyan basını, Galatasaray'ın Mattia Destro'yu istediğini iddia etti

Devre arasında kadrosuna forvet takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in, Bologna forması giyen İtalyan golcü Mattia Destro'yu istediği iddia edildi.

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Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Bologna'da ilk 11'deki yerini kaybeden Mattia Destro'nun yeni adresi Türkiye olabilir. İddiaya göre, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 27 yaşındaki İtalyan golcüyü kadrosunda görmek istiyor.

Bu sezon Serie A'da yalnızca 6 maça çıkabilen Destro için temasta bulunulduğu belirtilen Destro'nun şu an için İstanbul'a gelmek konusunda kesin bir karar vermediği ancak sürecin devre arası transfer dönemine kadar devam edeceği belirtildi.

Roma ve Milan gibi dev kulüplerde forma giyen Mattia Destro, 8 kez İtalya Milli Takımı'nda görev aldı.

(Fanatik)

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