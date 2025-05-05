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Spor

İtalyan basını müjdeyi verdi! Fenerbahçe'den Leroy Sane hamlesi

Gelecek sezon için hazırlıklara başlayan Fenerbahçe sürpriz hamle yaptı. İtalyan basınında çıkan habere göre Bayern Münih ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan 29 yaşındaki yıldız Leroy Sane için sarı lacivertli ekip devreye girdi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ5 Mayıs 2025 Pazartesi 17:22 - Güncelleme:
İtalyan basını müjdeyi verdi! Fenerbahçe'den Leroy Sane hamlesi
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Leroy Sane'nin Bayern Münih ile anlaşmasına kesin gözüyle bakılırken, yıldız futbolcunun menajerini değiştirmesi sonucu resmi imzalar atılamadı.

Bayern Münih ile 10 milyon euro net maaş ve 3 yıllık anlaşmaya varan Sane, Pini Zahavi'nin menajerliğini üstlenmesi sonrası ekonomik açıdan daha iyi bir sözleşme beklentisine girdi.

Bayern Münih ile Sane arasında yılan hikayesine dönen görüşmeler sonrası Alman yıldızın Galatasaray'ın radarında olduğu iddia edilmişti.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Sane için Fenerbahçe de devreye girdi. Sarı-lacivertlilerin Sane için girişimde bulunabileceği aktarıldı.

Haberde Fenerbahçe'nin görüşmeler için adım atmaya hazır olması nedeniyle Sane'nin Türkiye'ye transferi konusunda kapının her zamankinden daha açık olduğu belirtildi.

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