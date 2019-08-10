İtalyan basını Radamel Falcao'yu son dakika olarak duyurdu!

Galaasaray'ın transferini heyecanla beklediği Falcao konusunda yeni gelişmeler yaşandı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Galatasaray'ın Falcao transferi hakkında gündem yaratan açıklamalarda bulundu.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira sosyal medya hesabındn yaptığı paylaşımda, "Falcao, Galatasaray'a gitmek istiyor. 2022 yılına kadar yıllık 5 milyon avro ve bonuslar karşılığında anlaşma sağladı. Falcao ayrılmak için Monaco'nun forvet transferi yapmasını bekliyor." ifadelerini kullandı.

TEK ENGEL MONACO'NUN TRANSFERİ

Galatasaray'ın yeni sezon öncesi kadrosuna katmak istediği Radamel Falcao'nun hafta için İstanbul'da olması bekleniyor. Kolombiyalı golcü Monaco'dan ayrılarak Galatasaray'a imza atmak için Fransız ekibinin golcü transfer etmesini bekliyor.

(Futbol Arena)