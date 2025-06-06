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Spor

İtalyan basını yazdı! Fenerbahçe'den Dusan Vlahovic'e dev teklif

Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun takımdan ayrılmasının ardından santrfor transferi için arayışlarına ve temaslarına devam ediyor. İtalyan basınının haberine göre, Fenerbahçe, Juventus forması giyen Dusan Vlahovic için harekete geçti.

Haber Merkezi6 Haziran 2025 Cuma 22:29 - Güncelleme:
İtalyan basını yazdı! Fenerbahçe'den Dusan Vlahovic'e dev teklif
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İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, Fenerbahçe'nin dünyada ses getirecek bir hamlede bulunduğunu duyurdu. Pedulla'nın iddiasına göre sarı-lacivertliler, Juventus'un yıldız golcüsü Dušan Vlahovic'e "harika" bir teklif yaptı.

Ancak bu transferin hemen sonuçlanması beklenmiyor. Pedulla, forvet transfer piyasasında hareketliliğin henüz yeni başladığını ve bu nedenle Fenerbahçe'nin bir süre sabretmesi gerektiğini belirtiyor.

Vlahovic'in geleceği merakla beklenirken, 24 yaşındaki Sırp forvetin adı uzun süredir Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılıyor.

İtalyan devinde 1 yıl sözleşmesi kalan Dusan Vlahovic bu sezon 41 maça çıkarken 15 gol, 5 asistlik katkı verdi.

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