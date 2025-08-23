İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ağustos 2025 Cumartesi / 29 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1434
  • EURO
    48,335
  • ALTIN
    4443.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İtalyan basını yazdı! Galatasaray'dan Nicolo Zaniolo kararı
Spor

İtalyan basını yazdı! Galatasaray'dan Nicolo Zaniolo kararı

Galatasaray'ın yollarını ayırmak istediği Nicolo Zaniolo için yeni gelişme yaşandı. İtalyan basının haberine göre sarı-kırmızılı takımın Udinese'den istediği bonservis belli oldu.

Haber Merkezi23 Ağustos 2025 Cumartesi 00:58 - Güncelleme:
İtalyan basını yazdı! Galatasaray'dan Nicolo Zaniolo kararı
ABONE OL

Galatasaray'ın İtalyan oyuncusu Nicolo Zaniolo hakkında transfer piyasasında sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre, Udinese, Zaniolo için girişimlerini sürdürüyor. Ancak tarafların talepleri arasında halen ciddi fark bulunuyor ve şimdilik resmi bir anlaşmaya varılmış değil. Galatasaray'ın, İtalyan ekibinden 15 milyon euro istediği öğrenildi.

Udinese'nin ilgisi devam ederken, 26 yaşındaki yıldız için başka kulüplerin de nabız yokladığı ifade ediliyor. Daha önce Benfica, PSV Eindhoven, Sunderland ve Flamengo gibi takımlar da Zaniolo ismini gündemine almıştı.

GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

2027 yılına kadar Galatasaray ile mukavelesi bulunan Zaniolo'nun güncel piyasa değeri yaklaşık 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Göç yolunda nefes molası! Leyleklerden Sultangazi'de kartpostallık durak

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.