Galatasaray'ın İtalyan oyuncusu Nicolo Zaniolo hakkında transfer piyasasında sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre, Udinese, Zaniolo için girişimlerini sürdürüyor. Ancak tarafların talepleri arasında halen ciddi fark bulunuyor ve şimdilik resmi bir anlaşmaya varılmış değil. Galatasaray'ın, İtalyan ekibinden 15 milyon euro istediği öğrenildi.

Udinese'nin ilgisi devam ederken, 26 yaşındaki yıldız için başka kulüplerin de nabız yokladığı ifade ediliyor. Daha önce Benfica, PSV Eindhoven, Sunderland ve Flamengo gibi takımlar da Zaniolo ismini gündemine almıştı.

GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

2027 yılına kadar Galatasaray ile mukavelesi bulunan Zaniolo'nun güncel piyasa değeri yaklaşık 12 milyon euro olarak gösteriliyor.