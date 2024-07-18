Fenerbahçe'de adeta 'yılan hikayesine' dönen santrfor En-Nesyri'nin transferinde önemli gelişmeler yaşandı. İtalyan basınından Calciomercato'da yer alan habere göre 27 yaşındaki Faslı golcü, Roma ile anlaşmaya vardı. Ancak bonservisini oyuncunun elinde bulunduran Sevilla ise futbolcusunu Roma yerine daha fazla bonservis teklif eden F.Bahçe'ye satmak istiyor. Haberde İtalyan ekibinin teklifinin 22 milyon euro olduğu; F.Bahçe'nin teklifinin bunun da üzerinde olduğu yazılsa da Sevilla Sportif Direktörü Victor Orta, dün yaptığı açıklamada Roma'nın resmi bir teklifi olmadığını söyledi.

EKONOMİK BOYUT İKİNCİ PLANDA

Haberin detaylarında Faslı yıldıza Suudi Arabistan'dan gelen tekliflerden de bahsedildi.

Tekliflere ilişkin oyuncunun bakış açısı şöyle özetlendi: Suudi Arabistan'dan yüksek teklifler geliyor ancak oyuncunun Arabistan'da oynamaya niyeti yok. Roma'nın son dönemde yoğun bir baskısı var. Kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Roma'ya giderse F.Bahçe'nin teklifinden daha az kazanacak ancak En-Nesyri için şu anda ekonomik boyut ikinci sırada yer alıyor. Faslı, Roma'ya gitmek için baskı yapıyor ve kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

FASLI'NIN ALTERNATİFİ JOVİC

Öte yandan İtalyan basınından SportItalia ise En-Nesyri transferinin gerçekleşmemesi halinde F.Bahçe'nin; Milan forması giyen Luka Jovic'e yöneleceğini öne sürdü. Takımda düşünülmeyen golcü için ilk teklifin F.Bahçe'den geldiği ancak Sarı-Lacivertlilerin masaya sunduğu rakamın az bulunduğu belirtildi. Geçen sezon Milan'da çıktığı 30 maçta 9 gol ve 1 asist yapan 26 yaşındaki Sırp forvet, pandemi kurallarını deldiği için 12 ay hapis cezası ile yargılanmıştı. 2025'e dek sözleşmesi bulunan oyuncunun piyasa değeri ise 7 milyon euro.