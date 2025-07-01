Fenerbahçe, Jhon Duran'ın ardından Milan Skriniar transferini de tamamlamaya kararlı...

Fabrizio Romano'nun haberine göre; sarı-lacivertli kulüp, önümüzdeki günlerde transfer görüşmelerini bitirmek ve Slovak savunma oyuncusunu bonservisiyle transfer etmek için yoğun bir çaba sarf ediyor.

PSG İLE GÖRÜŞMELERDE SONA DOĞRU

Fenerbahçe ile PSG arasındaki pazarlıkların son aşamaya geldiği ve tarafların kısa süre içinde anlaşma sağlamasının beklendiği kaydedildi.

FENERBAHÇE'DEN 9 MİLYON EURO

Yıllık 12 milyon Euro talep eden Skriniar'dan maaşında indirime gitmesi talep edildi. Sarı-Lacivertli yönetim, teklifi 9 milyon Euro'ya kadar yükseltti ve şimdi oyuncunun olumlu kararını beklemeye başladı.

EN İYİ TEKLİF FENERBAHÇE'DEN

İngiltere ve İtalya'dan da teklifler alan Skriniar'ın, en cazip kontrat önerisini 9 milyon Euro ile Fenerbahçe'den aldığı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, yıldız savunmacıya 3 yıllık sözleşme teklif ettiği öğrenildi.

FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

30 Ocak 2025'te kiralık olarak Fenerbahçe'ye gelen Milan Skriniar, sarı-lacivertli formayla 23 karşılaşmaya çıktı, 3 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.