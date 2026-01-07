İSTANBUL 18°C / 14°C
İtalyan basınından iyi haber! Fenerbahçe, Matteo Guendouzi transferinde sona yakın

Ara transfer döneminde kadrosuna orta saha takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basınında yer alan haber göre; Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile her konuda anlaşma sağladı. Lazio'nun da kısa süre içerisinde 25-30 milyon euro seviyesindeki teklife ‘evet' cevabını vermesi bekleniyor. İşte detaylar...

AKŞAM7 Ocak 2026 Çarşamba 09:14 - Güncelleme:
Ara transferde ilk takviyesini Samsunspor'dan Musaba'yı alarak yapan Fenerbahçe, orta sahasını ise Matteo Guendouzi ile güçlendirmeye hazırlanıyor. İtalyan basınında çıkan haberler göre; Guendouzi, Lazio'ya veda etmeye çok yakın: Fenerbahçe'ye "evet" dedi. Matteo Guendouzi, Lazio'dan ayrılmaya her geçen gün daha da yaklaşıyor. Fenerbahçe'nin bonuslar dahil yaklaşık 25–30 milyon euro seviyesindeki teklifi günlerdir Lazio'nun önünde duruyordu.

Başkent ekibinin transfer yetkilileri ise olası ayrılığın ardından Bologna'dan Giovanni Fabbian'ı alternatif olarak belirledi. Kısa süre içinde yeni gelişmeler bekleniyor. Guendouzi kariyerinde; Lazio formasıyla 110 maçta 6 gol, Marsilya'da 103 maçta 10 gol, Arsenal'de 82 maçta 1 gol, Lorient'te 30 maç, Fransa ikinci takımıyla 24 maç, Hertha Berlin'de 24 maçta 2 gol kaydetti. Milli takım düzeyinde ise Fransa A Milli Takımı ile 14 maçta 2 gol attı. Ayrıca U18'de 7, U19'da 2 (1 gol), U20'de 3 (1 gol) ve U21'de 20 maçta 1 gol oynadı.

