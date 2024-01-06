Fenerbahçe'nin transferdeki gözde ismi, her geçen gün Kanarya'ya daha fazla yaklaşıyor. Çalışmalarını takımdan ayrı bir şekilde sürdüren yıldız oyuncunun, kış transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olması bekleniyor. İtalyanlar, yıldız orta saha oyuncusunun mental olarak takımdan ayrıldığını açıkladı.

İTALYANLAR AÇIKLADI!



Sarı-Lacivertliler, Rade Krunic için artık geri sayıma geçti. Sezon başında bir türlü kadroya katılamayan Boşnak orta saha oyuncusunun bu ay Çubuklu formayı sırtına geçirmesi çok yakın görünüyor. Krunic, kupadaki Cagliari maçında sırt ağrısını gerekçe göstererek kadroya girmemişti. Tecrübeli futbolcu, dün de takımdan ayrı olarak bireysel çalıştı. İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, Rade Krunic'in son durumuyla ilgili yaptığı haberde ilginç ifadeler kullandı.

'ŞAŞIRTICI BİR SEÇİM'



Milan'ın transfer çalışmalarıyla alakalı olarak yapılan haberde, Kruic'e değinildi. Gazete, "Rade Krunic, sadece bedenen Milan'da. Çünkü birkaç hafta önce mental olarak takımdan ayrıldı!

Aralık ayına büyük bir profesyonel olarak hareket eden Krunic için bu şaşırtıcı bir seçim. Milan'ın önceliği stoper ancak onun yerine de bir transfer yapabilir" sözleriyle oyuncunun son durumunu okuyucularına aktardı.

Fenerbahçe ise Krunic'i bir an önce İstanbul'a getirmek için yoğun mesai harcıyor. Sportif direktör Mario Branco'nun büyük ölçüde bu transfere yoğunlaştığı kaydedildi.